Сумские дорожники собирают б/ушный гранотсев Техника КП «Дорремсстрой» уже три недели собирает гранотсев, высыпанный на сумские дороги в течение зимнего сезона.

Об этом сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- Мі начали три недели назад, - начал он. – На сегодняшний день процентов 40 в центральной части города мы его собрали. Приведу пример. Сегодня ночью на пр. Лушпы наш «Бродвей», он вывез 20 машин гранотева. Поэтому работаем и днем, и ночью. Ночью работаем механизировано, ночью – комплексно.

Напомним: мэр Сум предложил гранотсев использовать повторно в следующем году.