Сумские дорожники собирают б/ушный гранотсев

Об этом сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
- Мі начали три недели назад, - начал он. – На сегодняшний день процентов 40 в центральной части города мы его собрали. Приведу пример. Сегодня ночью на пр. Лушпы наш «Бродвей», он вывез 20 машин гранотева. Поэтому работаем и днем, и ночью. Ночью работаем механизировано, ночью – комплексно.
Напомним: мэр Сум предложил гранотсев использовать повторно в следующем году.
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Город задыхается! Срочная покупка машин для вакуумной уборки и мытья дорог»....
Сегодня, 26 апреля, в Сумах отметили 30-ю годовщину Чернобыльской катастрофы....
Последние сутки дорожники Сумщины работают в усиленном режиме....
Об этом 20 января на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник горотдела логистики и связи Геннадий Грызодуб....
Машины, которые остаются у обочин дорог, мешают работе снегоуборочной техники.... 1