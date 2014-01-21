Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37326

Сумские дорожники собирают б/ушный гранотсев

Техника КП «Дорремсстрой» уже три недели собирает гранотсев, высыпанный на сумские дороги в течение зимнего сезона.

Об этом сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- Мі начали три недели назад, - начал он. – На сегодняшний день процентов 40 в центральной части города мы его собрали. Приведу пример. Сегодня ночью на пр. Лушпы наш «Бродвей», он вывез 20 машин гранотева. Поэтому работаем и днем, и ночью. Ночью работаем механизировано, ночью – комплексно.

Напомним: мэр Сум предложил гранотсев использовать повторно в следующем году.

Общество Гранотсев Уборка дорог

По тематике

В Сумах будут искать деньги на покупку машин для вакуумной уборки и мытья дорог
05.06.2018 13:40

В Сумах будут искать деньги на покупку машин для вакуумной уборки и мытья дорог

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Город задыхается! Срочная покупка машин для вакуумной уборки и мытья дорог»....

В Сумах вспомнили Чернобыльскую трагедию и почтили погибших
26.04.2016 13:44

В Сумах вспомнили Чернобыльскую трагедию и почтили погибших

Сегодня, 26 апреля, в Сумах отметили 30-ю годовщину Чернобыльской катастрофы....

Дорожники Сумщины работают в усиленном режиме
29.12.2015 18:02

Дорожники Сумщины работают в усиленном режиме

Последние сутки дорожники Сумщины работают в усиленном режиме....

21.01.2014 16:57

В Сумах остановки общественного транспорта чистили перевозчики

Об этом 20 января на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник горотдела логистики и связи Геннадий Грызодуб....

21.01.2014 16:15

В Сумах «подснежники» мешают убирать дороги

Машины, которые остаются у обочин дорог, мешают работе снегоуборочной техники.... 1

view counter
view counter

Статьи

Итоги 1 тура выборов. Люди выбрали свежий ветер после многолетнего удушья ®
Вчера 16:54
В Сумах уровень заболеваемости болезнью Лайма в 4 раза выше среднеукраинского
Вчера 11:25
В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели
Вчера 07:38
Плата за газ. Как тормозят расследование
29.03.2019 17:56
«АТБ»: у центрі уваги – розвиток власних торгових марок
28.03.2019 16:44
Олег Ляшко в Ромнах: приехал, увидел, решил…
27.03.2019 16:43
Імпортні товари в «АТБ»: у чому секрет низьких цін?
27.03.2019 12:22
«Романтику» обещают открыть к осени, если хватит денег
27.03.2019 09:49
Весенние советы педиатра
27.03.2019 09:28
Римский дебют сумской художницы
26.03.2019 14:56
Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісі
26.03.2019 13:32
Отрицательный отбор: заметки по поводу 75-летия предприятия
25.03.2019 15:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.