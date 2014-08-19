В Сумской ЦРБ выставили за дверь больную пневмонией из-за ветрянки О вопиющем случае, который произошел в Сумской районной больнице, рассказала в Фейсбуке сумчанка Елена Роенко.

«1 апреля моя сестра обратилась за медицинской помощью в Сумскую центральную клиническую районную больницу по адресу: улица Марко Вовчок, 2, так как в этой больнице подписывала декларацию с терапевтом. В тот момент этого терапевта не было, и она обратилась к другому, который был в стационаре, та в свою очередь её приняла. У сестры была высокая температура и боль в грудной клетке, врач отправила делать снимок. Когда сестра сделала снимок, сразу же пришла опять к врачу, та посмотрела снимок и сказала, что у неё односторонняя пневмония. Ну и что вы думаете? Сестру отправили домой и сказали приходить завтра, типа сегодня ею никто заниматься не будет. Сестра пошла домой, дома сама боролась с высокой температурой, а утром 2 апреля пошла опять в больницу к тому же врачу, который поставил диагноз. Врач посмотрела на неё и говорит: «Опять вы?». Приехали родители и начали беспокоиться о состоянии сестры, тогда врачи решили положить её в стационар. Сделали назначение, родители всё купили, и сестру начали лечить.

3 апреля утром был обход больных, после обхода должны были быть процедуры (уколы и капельницы). Пока сестра ожидала, когда ей поставят капельницу, она заметила на животе какую- то сыпь (вы знаете ситуацию с корью в Сумской области). Так вот она немедля пошла к врачу, который её лечил, та в свою очередь отправила её к инфекционисту, тот посмотрел и сказал, что это ветрянка. А потом лечащий врач сказала сестре, что вы не можете лежать у нас в отделении, так что мы вас выписываем. Сестра спросила: «А как же пневмония?» Врач ответила: «Будете лечить дома». И начали готовить документы к выписке. Сестре сказали быстро собрать вещи и освободить палату. У сестры была температура 39, боль в грудной клетке и ко всему этому сильно болело в левом боку. Когда документы были оформлены, ей сказали, чтобы она ехала в четвёртую поликлинику в инфекционное отделение и выставили за дверь. Я конечно приехала к ней, но её уже выписали. Мы поехали немедля ни минуты в ту больницу. А что нам делать, если температура высокая? Там нас приняли хорошо, сестру быстро забрали под капельницу и были крайне удивлены, что мы добирались самостоятельно (её должны были перевести в другую больницу на скорой помощи, а не выставлять за дверь). Мало того, что выставили, так ещё и слухи распространили, что она больна корью. На даный момент сыпь проходит, и температуры нет.

Я крайне разочарована в профессиональности медперсонала этой больницы.

Как так можно бесчеловечно поступать? А потом у них люди умирают. Они же зарплату получают за это.

Я просто удивляюсь, как они лечат людей, и чем они там занимаются?» - пишет сумчанка.