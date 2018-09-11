В Сумах спасатели 25 раз за день выезжают на тушение возгораний сухостоя

При сгорании тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Например, в тлеющем без доступа кислорода листве и траве выделяется бензопирен, который способен вызвать у человека онкологические заболевания. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ.
Сейчас в Сумах ежедневно спасатели осуществляют в среднем 25 выездов на тушение возгораний сухой растительности.
Учитывая актуальность вопроса, на прошлой неделе его рассмотрели на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где определили основные направления работы исполнительных органов городского совета и предприятий, организаций и учреждений города по организации противопожарной защиты в природных экосистемах.
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