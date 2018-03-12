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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27190

Рятувальники Сумщини застерігають: пожежі в екосистемах – небезпечні

Настала весна, і громадяни активно взялися до впорядкування присадибних ділянок, спалювання сухої рослинності та сміття біля своїх помешкань.

У зв’язку з підвищенням температурних показників такі дії людей призводять до загорянь на відкритих територіях, приватних господарствах, у лісових масивах і на луках, що може перерости у масштабні пожежі. 

Загоряння сухої трави та сміття під час господарських робіт можуть принести збитки майну населення, це спричиняє перекидання полум’я на господарчі споруди, які внаслідок цього можуть бути вщент знищені.

Шановні громадяни! Зважаючи на різке збільшення кількості загорань сухостою, та з метою попередження виникнення трагічних наслідків Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає Вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. В першу чергу, не випалюйте стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, не розкидайте недопалки та сірники на суху трав’яну підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем.

При виявленні ознак пожежі на відкритій території або в лісовій місцевості спробуйте загасити загоряння самотужки. Якщо вогонь досить значний, негайно викликайте Службу порятунку за номером 101, повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

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