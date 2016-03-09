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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 14:24276

Мэр Сум пообещал диабетикам средства на инсулин. Но потом

Если проблема с финансированием инсулина за счет госбюджет анне решится до конца недели, в Сумах соберут внеочередную сессию горсовета.

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 10 апреля, во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения и т.д.

Он снова рассказывал матерям детей-диабетиков, что областные власти перевели свои учреждения, расположенные в городе, в районы, тем самым лишив городской бюджет около 74 млн грн налогов. Однако пообещал, если проблема не решится за счет госбюджета, как записано в госпрограмме, созовет сессию на вторник, 16 апреля. Тогда депутаты будут выделять по 1,2 млн грн в месяц на инсулин диабетикам.

Общество Инсулин
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