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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2396

В Сумах городской казне снова придется раскошелиться на инсулин для диабетиков

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 22 июля поручил отделу здравоохранения обратиться к фракциям областного совета за содействием в перераспределении средств на выполнение государственной программы на приобретение инсулина больным сахарным диабетом сумчанам.

«Мы хорошо понимаем свои полномочия и заботимся о том, чтобы горожане были обеспечены лекарствами, необходимым медицинским оборудованием, обслуживались в отремонтированных помещениях лечебных учреждений. Возмещает город и свою долю на приобретение препаратов инсулина больными сахарным диабетом сумчанам. Однако полностью обеспечить потребность в этих лекарствах мы не можем, тем более, когда средства на это предусмотрены в государственном бюджете по программе «Возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний», - отметил Александр Лысенко.

И. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что в соответствии с электронному реестру пациентов, по состоянию на 1 января 2019 года на учете в лечебных учреждениях города находилось 1509 человек, больных диабетом.

«Потребность в средствах на их лечение на текущий год составляет 14,2 млн гривен. За счет государственной медицинской субвенции из областного бюджета на осуществление переданных расходов в сфере здравоохранения предусмотрено 4,6 млн грн с учетом помесячных объемов ассигнований в размере 381,7 тыс. гривен. Согласно решению городского совета от 24 апреля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в городской бюджет на 2018 год» было выделено дополнительно 2 млн грн. Однако указанной суммы недостаточно, чтобы возместить стоимость приобретения препаратов инсулина для больных сахарным и несахарным диабетом до конца 2019 года», - отметила Елена Чумаченко.

Учитывая критическую ситуацию необеспеченности средствами на лечение больных сахарным и несахарным диабетом, сложившуюся в городе, отдел здравоохранения обратился к облгосадминистрации и областному управлению здравоохранения с тем, чтобы они более подробно провели анализ распределения средств государственной медицинской субвенции и осуществили распределение ее расходов на улучшение обеспечения больных препаратами инсулина в Сумах. Просили также инициировать внеочередное заседание областного совета с целью выделения дополнительного финансирования.

Однако в начале прошлой недели в адрес отдела здравоохранения поступило письмо от облгосадминистрации, в котором областная власть фактически переводит обеспечения льготных категорий населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на органы местного самоуправления.

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