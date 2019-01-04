В Сумах городской казне снова придется раскошелиться на инсулин для диабетиков

«Мы хорошо понимаем свои полномочия и заботимся о том, чтобы горожане были обеспечены лекарствами, необходимым медицинским оборудованием, обслуживались в отремонтированных помещениях лечебных учреждений. Возмещает город и свою долю на приобретение препаратов инсулина больными сахарным диабетом сумчанам. Однако полностью обеспечить потребность в этих лекарствах мы не можем, тем более, когда средства на это предусмотрены в государственном бюджете по программе «Возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний», - отметил Александр Лысенко.
И. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что в соответствии с электронному реестру пациентов, по состоянию на 1 января 2019 года на учете в лечебных учреждениях города находилось 1509 человек, больных диабетом.
«Потребность в средствах на их лечение на текущий год составляет 14,2 млн гривен. За счет государственной медицинской субвенции из областного бюджета на осуществление переданных расходов в сфере здравоохранения предусмотрено 4,6 млн грн с учетом помесячных объемов ассигнований в размере 381,7 тыс. гривен. Согласно решению городского совета от 24 апреля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в городской бюджет на 2018 год» было выделено дополнительно 2 млн грн. Однако указанной суммы недостаточно, чтобы возместить стоимость приобретения препаратов инсулина для больных сахарным и несахарным диабетом до конца 2019 года», - отметила Елена Чумаченко.
Учитывая критическую ситуацию необеспеченности средствами на лечение больных сахарным и несахарным диабетом, сложившуюся в городе, отдел здравоохранения обратился к облгосадминистрации и областному управлению здравоохранения с тем, чтобы они более подробно провели анализ распределения средств государственной медицинской субвенции и осуществили распределение ее расходов на улучшение обеспечения больных препаратами инсулина в Сумах. Просили также инициировать внеочередное заседание областного совета с целью выделения дополнительного финансирования.
Однако в начале прошлой недели в адрес отдела здравоохранения поступило письмо от облгосадминистрации, в котором областная власть фактически переводит обеспечения льготных категорий населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на органы местного самоуправления.
Депутаты Сумского горсовета проголосовали за выделение 2 млн грн на приобретение инсулина для детей, больных сахарным диабетом....
Учитывая сложную ситуацию с обеспечением населения города инсулином, отдел здравоохранения повторно провел анализ выделенных и использованных на эти цели средств....
Если проблема с финансированием инсулина за счет госбюджет анне решится до конца недели, в Сумах соберут внеочередную сессию горсовета....
В Сумах на бесплатный инсулин не хватает 9,5 млн грн. Именно о такой сумме недофинансирования со стороны Министерства здравоохранения идет...
В Сумах отбирают субъекты хозяйствования, которые в 2019 году будут осуществлять в городе отпуск препаратов инсулина на основании льготных рецептов....