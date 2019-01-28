В Сумах срочно нужно менять 50 троллейбусных опор Всего требуют замены 122 опоры, день будут только на 15.

Вопрос поднимали сегодня, 15 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- В Сумах требуют замены 122 опоры, - доложил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов. – Ориентировочная сумма где-то приблизительно 2,5 млн грн. Мы написали обращение в планово-бюджетную комиссию относительно выделения этих средств. Но пока денег нет…

-А сколько совсем таких, которые требуют замены? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Около 50, - ответил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.

- Какие опоры вы хотите, металлические, бетонные?

- Пока прорабатывали бетонные.

- Вы подумайте, бетонные уже несовременные и срок их эксплуатации, наверное, меньше.

- Да нет.

- Так, всего 122, срочно нужно менять 50, - начал считать мэр. - Сколько стоит одна?

- С доставкой около 15 тысяч, с монтажом около 30. Если брать по доставке, то нужно брать минимум 15.

- Давайте начинать хоть с чего-то. Забиваем средства на 15, и начинаем…