На Сумщині спостерігачі фіксують дрібні порушення (відео) У Ромнах та Сумах виборці намагались винести бюлетені за межі дільниці, на одній з дільниць в Охтирці зафіксована кількість бюлетенів менша за кількість виборців, а в обласному центрі виборець намагався сфотографувати бюлетень.

Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

На виборчій дільниці №590848 у Ромнах чоловік намагався винести бюлетень за межі дільниці. За словами спостерігача, чоловік, отримавши бюлетень, взяв його і пішов до виходу, а не в кабінку для таємного голосування. Члени дільничної виборчої комісії зробили йому зауваження. Чоловік пояснив, що хотів порадитися із дружиною за кого голосувати. На відео спостерігач ОПОРИ зафіксував, як член ДВК вмовляє виборця повернутись.

Ще одна схожа історія трапилась на дільниці №590986 в Сумах: жінка взяла бюлетень і пішла з ним до виходу з дільниці. Члени комісії і спостерігачі завадили їй вийти з приміщення. Жінка пояснила своє бажання залишити межі дільниці тим, що хотіла в машині взяти свою ручку, щоб проголосувати. Втім, погодилася поставити позначку однією з тих ручок, які є на дільниці.

На дільниці №590822 у м. Охтирка, за інформацією спостерігача ОПОРИ, не вистачає бюлетенів для голосування. На дільниці зареєстровано 2054 виборців, а наявних бюлетенів - 2048.

На виборчій дільниці №590963 в Сумах виборець у кабінці сфотографував бюлетень, члени дільничної виборчої комісії покликали поліцейського. На вимогу останнього виборець видалив фото з телефону.

На виборчій дільниці №590828 у м. Ромни спостерігач ОПОРИ зафіксував на відео факт видачі бюлетеню однією особою.

Згідно зі ст.8 Закону України «Про вибори Президента України» кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються. Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та у порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця.

Згідно з ч.7. ст.71 цього ж Закону виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа при їх виготовленні.

Виборче законодавство (ч.1 ст.7 Закону України «Про вибори Президента України») зазначає. що голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

Відповідно до ч.1 ст.76 Закону України «Про вибори Президента України» при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень.