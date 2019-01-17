Первый заммэра Сум вместо суда уехал в Черновцы Первый заммэра Сум Владимир Войтенко снова не явился в суд из-за болезни.

По словам его адвоката Василия Матишенця, заместитель мэра находится на лечении в Черновцах. Судебное заседание перенесли на 29 мая, пишет UA:Суми.

Напомним: заместителя Сумского городского головы обвиняют в «несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин». Это дело 2015 года, когда на одной из сессий горсоветов Владимир Войтенко воспользовался карточкой депутата Сергея Науменко, чтобы проголосовать за утверждение результатов конкурса на вывоз ТБО.