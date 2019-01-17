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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00372

Первый заммэра Сум вместо суда уехал в Черновцы

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко снова не явился в суд из-за болезни.

По словам его адвоката Василия Матишенця, заместитель мэра находится на лечении в Черновцах. Судебное заседание перенесли на 29 мая, пишет UA:Суми.

Напомним: заместителя Сумского городского головы обвиняют в «несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин». Это дело 2015 года, когда на одной из сессий горсоветов Владимир Войтенко воспользовался карточкой депутата Сергея Науменко, чтобы проголосовать за утверждение результатов конкурса на вывоз ТБО. 

Право Владимир Войтенко Кнопкодавство
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