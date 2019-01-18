В сумском бюджете нет 20 лишних тысяч, чтобы увековечить олимпийских чемпионок? Уже 5 лет прошла с тех пор, как сестры Семеренко в составе сборной Украины завоевали олимпийское «золото» в Сочи в биатлонной эстафете.

Тем не менее, на Аллее олимпийской славы, которую с помпой открывали в сентябре 2012 года, их до сих пор нет. Тогда, напомним, активно пиарился ректор УАБД Анатолий Епифанов, баллотировавшийся в Верховную Раду, но в итоге не прошедший.

Сумчане активно обсуждают, почему так случилось. Сами сестры Семеренко, приехав в манеж СумГУ, возле которого расположена аллея, удивлялись отсутствию лайтбоксов со своим изображнием.

Как оказалось, на изготовление и утсановку одного лайтбокса необходимо аж 20400 грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Продолжая пост Евгения Петракова (как раз об удивленных сестрах – Ред.) о селе Сумы, где когда ты чемпион, то чинуши становятся в очередь с тобой сфоткаться и дать какую-то сраную грамоту. Но наступает завтра, и на тебя уже всем наплевать. Олимпийские чемпионки, полные кавалеры ордена княгини Ольги, почетные граждане г. Сумы Вита и Валентина Семеренко стоят того, чтобы стенд с их изображением появился на Аллее олимпийской славы. Я подготовил вопросы и выяснил, что Аллея находится на балансе Департамента инфраструктуры города. Изготовление стенда стоит 20400грн с установкой. Место уже готово. Эй, Александр Лысенко! Не позорь город», - обратился депутат к мэру Сум.

Ему предложили собрать деньги и установить, не ожидая реакции властей. Депутат сообщил, что это реально сделать…