В Сумах снова собираются ремонтировать летнюю сцену в парке На ремонт летней сцены в городском парке нужно 1,3 млн грн.

Об этом сегодня, 13 мая, на аппаратном сообщил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко.

- С целью надлежащего содержания этого объекта и создания условий для отдыха жителей на летней эстраде нужно сделать следующее: установить внешнее освещение летней эстрады и прилегающей территории, провести замену асфальтного покрытия танцевальной площадки площадью 800 кв. м, заменить лавочки, покрасить ограждения, выполнить работы по благоустройству и озеленению территории. Для этого необходимо предусмотреть средства в сумме 1,35 млн грн. Предложение будет предоставлена на профильную депутатскую комиссию.

- Оставляем на контроле, но вы еще должны пообщаться с той организацией, которая арендует, чтобы они тоже приняли участие, - подытожил мэр Сум Александр Лысенко.

По сути, Э.Велитченко повторил слова своего предшественника на должности директора департамента инфраструктуры Григория Яременко, который 11 месяцев назад называл ту же сумму на те же цели. Тогда мэр Сум Александр Лысенко, который в очередной раз перепутал сцену с летней эстрадой («зеленый театр») давал поручение выходить с предложением к депутатам и начинать работы весной 2019 года. Прошел год…

Напомним: в 2016 году уже ремонтировали танцевальную площадку, потратив на это 300 тыс. грн. Что касается «зеленого театра» то тогда на его ремонт нужно было более 5 млн грн. Тогда должны были определить целесообразность ремонта, но что-то пошло не так...