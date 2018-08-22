Сумчан запрошують на акцію «Совок не пройде!» У неділю, 19 травня, у Сумах пройде акція «Совок не пройде!»

З 15:00 до 15:30 біля Альтанки відбудеться акція проти спроби відновлення совка у Харкові, а також акції солідарності в різних містах України.

У Сумах приходьте до Альтанки о 15:00. Не дамо зупинити декомунізацію, не дамо шансів совку на повернення, - пишуть організатори.

Нагадаємо: у Харкові мер Геннадій Кернес ініціював повернення назви вулиці та станції метро імені радянського воєначальника Георгія Жукова.