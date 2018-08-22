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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34177

Сумчан запрошують на акцію «Совок не пройде!»

У неділю, 19 травня, у Сумах пройде акція «Совок не пройде!»

З 15:00 до 15:30 біля Альтанки відбудеться акція проти спроби відновлення совка у Харкові, а також акції солідарності в різних містах України.

У Сумах приходьте до Альтанки о 15:00. Не дамо зупинити декомунізацію, не дамо шансів совку на повернення, - пишуть організатори.

Нагадаємо: у Харкові мер Геннадій Кернес ініціював повернення назви вулиці та станції метро імені радянського воєначальника Георгія Жукова.

Общество Акция Декоммунизация
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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