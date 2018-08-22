Сумчан запрошують на акцію «Совок не пройде!»

З 15:00 до 15:30 біля Альтанки відбудеться акція проти спроби відновлення совка у Харкові, а також акції солідарності в різних містах України.
У Сумах приходьте до Альтанки о 15:00. Не дамо зупинити декомунізацію, не дамо шансів совку на повернення, - пишуть організатори.
Нагадаємо: у Харкові мер Геннадій Кернес ініціював повернення назви вулиці та станції метро імені радянського воєначальника Георгія Жукова.
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