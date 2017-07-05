В Сумах нет денег на онлайн-мониторинг общественного транспорта

- А что у нас с городской системой мониторинга транспорта? – спросил вр. и.о. мэра Андрей Баранов.
- Вопрос был рассмотрен на планово-бюджетной комиссии горсовета, - ответил чиновник. – Было сказано, что средств нет.
- А вы подчеркивали, что этот вопрос важный?
- Да, я рассказывал, но такое решение было принято.
- Что будете дальше делать?
- Еще обращаться. Может, во втором полугодии средства появятся…
Напомним: сейчас большинство обращений сумчан получают ответ, что из-за перерегистрации областных предприятий и учреждений в районах городской бюджет потерял 74 млн грн, поэтому на это списывают нерешение всех проблем.
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