Житель Сумщины нашел на своем огороде боеприпасы

К участковому офицеру полиции Ахтырского отдела полиции обратился житель одного из сел района с заявлением о добровольной сдаче боеприпасов. Мужчина рассказал: занимаясь на своем огороде сезонными работами, случайно наткнулся на железные предметы, похожие на боеприпасы. Как законопослушный гражданин, он сразу пришел в отдел полиции, чтобы сдать их в предусмотренном законом порядке.
Правоохранители осмотрели «находку», и выяснили, что это патроны в количестве 17 штук калибра 9 мм. Они их направили на экспертное исследование, и сейчас в рамках открытого уголовного производства (по ч.1 ст. 263 УК Украины) выясняют их происхождение.
Полиция напоминает гражданам, что хранение незарегистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, жертвами которых могут стать как взрослые люди, так и дети. Будьте сознательными этой опасности, и сдайте все победного вещи в полицию - этим вы избежите уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, и обезопасите себя и свою семью от увечья или даже смерти, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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