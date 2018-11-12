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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02226

Сумские чиновники снова обещают взяться за подпорную стену под мэрией

У аварийной подпорной стены на пл. Независимости появился шанс быть отремонтированной уже в этом году.

Об этом сообщил сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании в мэрии директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко.

- Вопрос проработан, заключен договор с подрядной организацией, работы начнутся после завершения работ по подпорной стенке на ул. Прокофьева, - поделился он.

- На Прокофьева эта та, что вдоль детсада? – уточнил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Да, это первый наш объект.

Напомним: эпопея с ремонтом подпорной стены под окнами мэрии длится уже более двух лет. Ее ремонт оценивали в 1,5 млн грн.

Общество Подпорная стена
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