Сумские чиновники снова обещают взяться за подпорную стену под мэрией У аварийной подпорной стены на пл. Независимости появился шанс быть отремонтированной уже в этом году.

Об этом сообщил сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании в мэрии директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко.

- Вопрос проработан, заключен договор с подрядной организацией, работы начнутся после завершения работ по подпорной стенке на ул. Прокофьева, - поделился он.

- На Прокофьева эта та, что вдоль детсада? – уточнил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Да, это первый наш объект.

Напомним: эпопея с ремонтом подпорной стены под окнами мэрии длится уже более двух лет. Ее ремонт оценивали в 1,5 млн грн.