Сумские чиновники снова обещают взяться за подпорную стену под мэрией

Об этом сообщил сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании в мэрии директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко.
- Вопрос проработан, заключен договор с подрядной организацией, работы начнутся после завершения работ по подпорной стенке на ул. Прокофьева, - поделился он.
- На Прокофьева эта та, что вдоль детсада? – уточнил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.
- Да, это первый наш объект.
Напомним: эпопея с ремонтом подпорной стены под окнами мэрии длится уже более двух лет. Ее ремонт оценивали в 1,5 млн грн.
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