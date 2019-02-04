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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51490

В Сумах «Мазда» на луганских номерах проехала на красный через двойную сплошную

Видео выложил в группе в Фейсбуке «Патрульная полиция г. Сумы» сумчанин Эдуард Ахтырцев.

На видео с видеорегистратора видно, что на пр. Лушпы на светофоре возле ТРЦ «Лавина» красная «Мазда 6» проехала на красный сигнал светофора, выехав при этом на встречную полосу через двойную сплошную линию.

Событие произошло 10 июня в 18.30. Госномер Мазды ВВ 0402 ЕА.

Право Красный свет
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