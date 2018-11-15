Котлован на Засумской: хозяйственный суд принял решение не в пользу школы

Заседание по иску Сумского городского совета к частному предпринимателю Ольге Крамаренко, которая является дочерью экс-нардепа от Сум Ивана Сидельника завершилось отказом в расторжении договора аренды.
Представитель горсовета просил расторгнуть заключенный в 2016 году договор аренды по адресу Засумская, 3/1, где был размещен цветочный киоск, который сейчас реконструируют, вырыв 5-метровый котлован для многоэтажного торгового центра. По его словам, ответчик продал часть имущества, не придерживаясь обязанности сообщить об этом городской совет. Представитель ответчика в свою очередь отметил, что полностью выполняются условия договора по оплате, поэтому оснований для расторжения договора нет.
Судья Елена Резниченко в расторжении договора аренды отказала.
Другое заседание состоялось по иску предпринимателя Ольги Крамаренко к Сумскому городскому совету об отмене решения СГС «О предоставлении земельного участка в постоянное пользование КУ Сумская школа 12».
От представителя третьей стороны, 12 школы, в суд поступило ходатайство об отложении заседания в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела. Коллегия судей под председательством Александра Коваленко в удовлетворении такого ходатайства отказала и закрыла производство по делу, поскольку этот иск должен рассматриваться в порядке административного судопроизводства.
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