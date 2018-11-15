Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33216

Котлован на Засумской: хозяйственный суд принял решение не в пользу школы

Сегодня, 18 июня, в Хозяйственном суде Сумщины состоялось сразу два судебных заседания по спорной земле возле школы № 12.

Заседание по иску Сумского городского совета к частному предпринимателю Ольге Крамаренко, которая является дочерью экс-нардепа от Сум Ивана Сидельника завершилось отказом в расторжении договора аренды.

Представитель горсовета просил расторгнуть заключенный в 2016 году договор аренды по адресу Засумская, 3/1, где был размещен цветочный киоск, который сейчас реконструируют, вырыв 5-метровый котлован для многоэтажного торгового центра. По его словам, ответчик продал часть имущества, не придерживаясь обязанности сообщить об этом городской совет. Представитель ответчика в свою очередь отметил, что полностью выполняются условия договора по оплате, поэтому оснований для расторжения договора нет.

Судья Елена Резниченко в расторжении договора аренды отказала.

Другое заседание состоялось по иску предпринимателя Ольги Крамаренко к Сумскому городскому совету об отмене решения СГС «О предоставлении земельного участка в постоянное пользование КУ Сумская школа 12».

От представителя третьей стороны, 12 школы, в суд поступило ходатайство об отложении заседания в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела. Коллегия судей под председательством Александра Коваленко в удовлетворении такого ходатайства отказала и закрыла производство по делу, поскольку этот иск должен рассматриваться в порядке административного судопроизводства.

Право Котлован на Засумской
view counter

По тематике

Дочь экс-нардепа от Сум судится за школьную землю
30.05.2019 14:19

Дочь экс-нардепа от Сум судится за школьную землю

Сегодня, 30 мая, в Хозяйственном суде Сумской области состоялось заседание по иску предпринимателя Ольги Крамаренко к Сумскому городскому совету об...

В центре Сум снова возобновилась незаконная стройка возле школы
29.05.2019 21:05

В центре Сум снова возобновилась незаконная стройка возле школы

Сегодня, 29 мая, возле котлована на ул. Засумской, снова закипела работа....

Суд запретил строительство на территории школы в центре Сум
07.12.2018 14:40

Суд запретил строительство на территории школы в центре Сум

Речь идет о скандальном строительстве на территории школы № 12....

Полиция не успевает ловить нелегальных строителей в центре Сум
15.11.2018 15:25

Полиция не успевает ловить нелегальных строителей в центре Сум

Несмотря на запреты и отмены разрешительных документов строительство по улице Засумская, 3/1 продолжается....

Ситуацию вокруг земельного участка возле школы № 12 будет изучать временная контрольная комиссия
15.11.2018 12:01

Ситуацию вокруг земельного участка возле школы № 12 будет изучать временная контрольная комиссия

Депутаты Сумского городского совета во время внеочередной сессии создали временную контрольную комиссию по урегулированию ситуации по поводу земельного участка по...

Новости

Сумские копы задержали наркозакладчика (видео)
Сегодня 13:44
Котлован на Засумской: хозяйственный суд принял решение не в пользу школы
Сегодня 13:33
«Виктория» сыграла первый матч полуфинала (видео)
Сегодня 13:21
Приезд новых троллейбусов в Сумы затягивается
Сегодня 12:32
Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой
Сегодня 11:53
В Сумах в среду будут выть сирены
Сегодня 11:41
В Сумах снова пообещали отремонтировать подходы к школам, детсадам и больницам
Сегодня 11:10
На Сумщине полиция разоблачила мужчину, который бросил гранату в помещение игорного заведения
Сегодня 10:57
В сумском водоканале не работают телефоны абонентского отдела
Сегодня 10:42
У Сумах пройде кінофестиваль «Відкрита ніч»
Сегодня 10:34
В Сумах будут замащивать парк Кожедуба на сэкономленные деньги
Сегодня 10:06
В Сумах пока передумали вскрывать законсервированный подземный переход на Харьковской
Сегодня 09:51
view counter
view counter

Статьи

Жити гідно: партія Гройсмана підніматиме середній клас в Україні
Вчера 12:40
Чи залежить вартість товару від його якості та безпеки?
14.06.2019 15:53
Мемориал воинам АТО: трудности передачи
13.06.2019 17:16
Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов
13.06.2019 09:22
Пока не позеленеют
12.06.2019 13:51
Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
11.06.2019 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
11.06.2019 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 3
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.