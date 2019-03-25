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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41209

В Сумах не хотят тратить бюджетные средства на ремонт подпорной стены на пл. Независимости

Мэру Сум жалко тратить 1,5 млн грн.

- Предприятие приступило к работам по подпорной стенке на ул. Прокофьева, - доложил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко. - После окончания работ перейдет на пл. Независимости. На сегодня выделено 300 тысяч, этого недостаточно, будем перераспределять.

- Юрий Николаевич, я настаиваю, разработайте документацию на этот земельный участок и выставьте ее на аукцион, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к директору департамента обеспечения ресурсных платежей г-ну Клименко.

- На какую?

- Над подпорной стенкой, чтобы мы не тратили бюджетные деньги. Может, кто найдется, возьмет в аренду?

- По информации архитектуры, нецелесообразно.

- Почему?

- Там рельеф такой, что максимум, что там можно сделать это смотровую площадку, - ответил главный архитектор города Андрей Кривцов.

- Подумайте еще раз, потому что мы сейчас будем тратить средства, а после того появится претендент. С банком поговорите. Даю вам поручение вместе выйти на место, посмотреть, провести переговоры с банком.

Напомним: аварийную подпорную стену под окнами мэрии обсуждают уже третий год. Сумма, необходимая на ее ремонт – около 1,5 млн грн. Такую сумму насчитал предыдущий директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. Арендатор земельного участка над ней отказался от него еще осенью прошлого года.

Общество Подпорная стена
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