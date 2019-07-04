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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04168

На Сумщине полиция разоблачает нарушителей избирательного законодательства

18 июля в полицию Шостки поступило три сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Первое сообщение о том, что в городе распространяются листовки с негативным содержанием относящегося к одному из местных кандидатов в народные депутаты, поступило в полицию вчера, около 16 часов. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, где застали двух юношей с агитационной литературой, которую те раскладывали в почтовые ящики. Для выяснения правомерности действий, юношей пригласили в отдел полиции.

Через несколько часов в полицию поступило аналогичное сообщение. Заявитель - один из кандидатов в народные депутаты Украины. Он сообщил, что обнаружил двух человек, которые раздавали агитационные листовки с неправдивой информацией о нем. Ими оказались 39-летний житель райцентра и его несовершеннолетний сын. Как пояснил мужчина, таким образом он пытался подзаработать: за определенную сумму он должен расклеить несколько сотен листовок. Полицейские изъяли у него более 80 экземпляров, и разыскали еще 111 уже размещенных экземпляров.

В тот же вечер группа реагирования патрульной полиции во время патрулирования улиц города обнаружили мужчину, который также занимался распространением агитационных листовок без предусмотренных законодательством выходных данных.

Если в первом случае полиция не нашла действиях молодых людей нарушений, то в отношении других приглашенных в отдел полиции лиц решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 212 прим. 13 КУоАП - «Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск». Гражданам грозит штраф от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.

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