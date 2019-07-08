Кто в Сумах незаконно ведет агитацию в общественном транспорте? В сумских маршрутных автобусах, несмотря на законодательный запрет, появилась предвыборная политическая агитация.

Сегодня днем, 19 июля, наш корреспондент зафиксировала предвыборную листовку на маршрутке №55 (госномер ВМ 4005 АА), которая двигалась по маршруту Героев Крут-Роменская. На листовке, размещенной на боковом стекле слева от передней двери, изображен портрет кандидата в нардепы от политической партии «Оппозиційна платформа – За життя» заместителя директора ООО «Сумбудтранс» Виталия Жиленко (баллотируется по 158-ому избирательному округу) и текст его обращения к избирателям.

Несколькими днями раньше на ул. Ильинской была замечена маршрутка № 13 (Героев Крут-Тепличный) с такой же агитационной листовкой того же кандидата от «Оппозиционной платформы». Данные два маршрута обслуживает автотранспортное предприятие ООО «Престиж Лайн» (владелец Геннадий Петренко).

К сведению: Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины», статья 74 «Ограничения по ведению предвыборной агитации», ч. 9:

«Размещение носителей политической рекламы на наружной поверхности и внутри транспортных средств общественного пользования, в том числе такси, размещение политической рекламы в помещениях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, а также распространение материалов предвыборной агитации, в том числе политической рекламы, через телерадиотрансляционные или другие информационные сети оповещения пассажиров и информационные табло в помещениях станций и вагонах метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, в транспортных средствах общественного пользования запрещается».

Наказание за данное нарушение Закона о выборах народных депутатов Украины предусматривает штраф для водителя маршрутного автобуса и руководства предприятия, а также возможен разрыв договорных отношений по обслуживанию данного маршрута общественного транспорта между заказчиком (городским советом) и перевозчиком.

В случае выявления нарушения правил агитации, в соответствии со ст. 255 Кодекса Украины про административные правонарушения (далее - КУпАП), сотрудники Национальной полиции уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. После чего они передаются на рассмотрение в суды общей юрисдикции по месту совершения административного правонарушения.