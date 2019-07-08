Лента

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:12306

Кто в Сумах незаконно ведет агитацию в общественном транспорте?

В сумских маршрутных автобусах, несмотря на законодательный запрет, появилась предвыборная политическая агитация.

Агитационная листовка в маршрутке №55, остановка - 3-я поликлиника.

Сегодня днем, 19 июля, наш корреспондент зафиксировала предвыборную листовку на маршрутке №55 (госномер ВМ 4005 АА), которая двигалась по маршруту Героев Крут-Роменская. На листовке, размещенной на боковом стекле слева от передней двери, изображен портрет кандидата в нардепы от политической партии «Оппозиційна платформа – За життя» заместителя директора ООО «Сумбудтранс» Виталия Жиленко (баллотируется по 158-ому избирательному округу) и текст его обращения к избирателям.

Несколькими днями раньше на ул. Ильинской была замечена маршрутка № 13 (Героев Крут-Тепличный) с такой же агитационной листовкой того же кандидата от «Оппозиционной платформы». Данные два маршрута обслуживает автотранспортное предприятие ООО «Престиж Лайн» (владелец Геннадий Петренко).

К сведению: Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины», статья 74 «Ограничения по ведению предвыборной агитации», ч. 9:

«Размещение носителей политической рекламы на наружной поверхности и внутри транспортных средств общественного пользования, в том числе такси, размещение политической рекламы в помещениях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, а также распространение материалов предвыборной агитации, в том числе политической рекламы, через телерадиотрансляционные или другие информационные сети оповещения пассажиров и информационные табло в помещениях станций и вагонах метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, в транспортных средствах общественного пользования запрещается».

Наказание за данное нарушение Закона о выборах народных депутатов Украины предусматривает штраф для водителя маршрутного автобуса и руководства предприятия, а также возможен разрыв договорных отношений по обслуживанию данного маршрута общественного транспорта между заказчиком (городским советом) и перевозчиком. 

В случае выявления нарушения правил агитации, в соответствии со ст. 255 Кодекса Украины про административные правонарушения (далее - КУпАП), сотрудники Национальной полиции уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. После чего они передаются на рассмотрение в суды общей юрисдикции по месту совершения административного правонарушения.

Фото
Политика Агитация Виталий Жиленко Выборы Оппозиционная платформа - За жизнь
view counter

По тематике

Сегодня 17:32

Чого не можна робити під час голосування 21 липня

Фахівці юстиції Сумщини інформують населення області про те, чого не можна робити на дільниці під час голосування....

На Сумщине полиция разоблачает нарушителей избирательного законодательства
Сегодня 16:04

На Сумщине полиция разоблачает нарушителей избирательного законодательства

18 июля в полицию Шостки поступило три сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства....

В Сумской ОГА в день выборов будет работать «горячая линия»
Сегодня 11:24

В Сумской ОГА в день выборов будет работать «горячая линия»

При Сумской областной государственной администрации в день проведения голосования, 21 июля, с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов и предупреждения совершения...

15.07.2019 16:24

На Сумщине полиция открыла уголовное производство по заявлению о проникновении в помещение избиркома

Событие произошло в одном из сел Конотопского района. Утром, придя на избирательный участок, глава участковой избирательной комиссии увидела открытую дверь...

Сумские спасатели продолжают проверять участки накануне выборов
11.07.2019 15:48

Сумские спасатели продолжают проверять участки накануне выборов

11 июля сотрудники Сумского городского отдела посетили одну из избирательных участков на базе Сумской классической гимназии....

Новости

В Сумах снова перекроют Ильинскую на всю субботу
Сегодня 11:35
Депутат из Сум призвал Президента подписать закон о собственном импичменте
17.07.2019 17:16
Служба зайнятості компенсує витрати роботодавця
Сегодня 17:50
Чого не можна робити під час голосування 21 липня
Сегодня 17:32
Кто в Сумах незаконно ведет агитацию в общественном транспорте?
Сегодня 17:12
Молдаване пытались вывезти в Россию почти тонну вина
Сегодня 17:00
На Сумщині з 1 серпня до 30 вересня встановлено заборону на вилов раків
Сегодня 16:40
Ямпольцы сами привели в порядок спортплощадку
Сегодня 16:33
Россиянин предлагал сумским пограничникам взятку
Сегодня 16:09
На Сумщине полиция разоблачает нарушителей избирательного законодательства
Сегодня 16:04
5 лет за решеткой: апелляционный суд увеличил сумчанину наказание за поножовщину
Сегодня 15:37
За півріччя служба зайнятості Сумщини знайшла роботу для 14,5 тисяч осіб
Сегодня 15:29
view counter
view counter

Статьи

Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
Вчера 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Поддерживаем своих!
17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.