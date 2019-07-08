На Сумщине по фактам фальсификации полиция открыла четыре уголовных производства Первое уголовное производство сегодня было открыто в Сумах, другие в Путивльском, Сумском и Шосткинском районах.

Поводом для открытия данных уголовных производств стало досрочное подписания до завершения процесса голосования членами отдельных участковых избирательных комиссий протоколов о подсчетах голосов избирателей.

По выявленным фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 158 УК Украины (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке... до его заполнения...). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.