На Сумщине по фактам фальсификации полиция открыла четыре уголовных производства

Поводом для открытия данных уголовных производств стало досрочное подписания до завершения процесса голосования членами отдельных участковых избирательных комиссий протоколов о подсчетах голосов избирателей.
По выявленным фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 158 УК Украины (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке... до его заполнения...). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
Фахівці юстиції Сумщини інформують населення області про те, чого не можна робити на дільниці під час голосування....
В сумских маршрутных автобусах, несмотря на законодательный запрет, появилась предвыборная политическая агитация....
18 июля в полицию Шостки поступило три сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства....
При Сумской областной государственной администрации в день проведения голосования, 21 июля, с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов и предупреждения совершения...
Событие произошло в одном из сел Конотопского района. Утром, придя на избирательный участок, глава участковой избирательной комиссии увидела открытую дверь...