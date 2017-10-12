Стало известно, сколько будут отдыхать сумчане в августе В августе этого года у сумчан будет 10 официальных государственных праздников и выходных дней.

Соответственно, рабочим будет 21 день. Самыми длинными будут трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости Украины. Также в государственных учреждениях предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.