Стало известно, сколько будут отдыхать сумчане в августе

Соответственно, рабочим будет 21 день.
Самыми длинными будут трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости Украины.
Также в государственных учреждениях предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.
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