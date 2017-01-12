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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12203

На Сумщине взорвался баллон с газом: пострадали отец с двумя дочерьми

Почувствовав запах газа в помещении, мужчина решил проверить герметичность подключения шланга к баллону, зажигая зажигалку, - в итоге произошел взрыв.

Происшествие произошло 24 июля вечером в одном из сел Бурынского района. Как установили правоохранители, прибывшие по вызову, пострадавший накануне самостоятельно проводил замену и подключение газового баллона к плите. Когда же почувствовал запах газа, также самостоятельно решил провести проверку на герметичность.

Сейчас пострадавшие с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу. Больше всего пострадал мужчина. По предварительным данным, у него ожог второй степени с поражением 80% тела.

В полиции же призывают граждан быть внимательными и осторожными в быту, ведь в большинстве несчастных случаев, связанных с использованием газа именно в быту, основными причинами являются нарушения абонентами правил пользования газом, а также неудовлетворительное техническое состояние газовых приборов. Незнание элементарных правил безопасного пользования газом в быту приводит к отравлениям угарным газом, взрывов и пожаров.

Поэтому категорически запрещается:

1. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

2. Вмешиваться в работу автоматической системы безопасности газовых приборов.

3. Проводить самостоятельную установку, замену и ремонт газового оборудования.

4 Пользоваться неисправным газовым оборудованием.

5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

6. Использовать газ и газовые приборы не по назначению.

7. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

8. Пользоваться газом после окончания срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

9. Открывать краны газовой плиты, не имея в руках зажженную спичку.

Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы газового оборудования должны проводить специализированные организации, имеющие на данный вид деятельности соответствующие разрешения.

Самостоятельно устанавливать и запускать газовое оборудование в работу категорически запрещается.

Обнаружив запах газа в квартире, необходимо срочно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны, не включать и не выключать свет и электроприборы, не пользоваться открытым огнем, проветрить помещение, в котором обнаружено запах газа, и вызвать аварийную службу по телефону 104.

Все аварийные вызовы по ликвидации утечек газа выполняются газовым хозяйством круглосуточно и бесплатно, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взрыв газа
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