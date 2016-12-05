В Сумах полиция проверяет факт угроз в адрес водителя одной из сумских фирм-перевозчиков

По словам заявителя, сегодня в три часа ночи он отправился в очередной рейс по маршруту «Сумы-Киев». В салоне находились пассажиры, которые забронировали билеты с помощью услуг одной из информационных служб г. Сумы.
В Ромнах к пассажирам маршрутки присоединились еще две женщины, которые тоже воспользовались услугами этой же информационной службы.
Около пяти утра, во время очередной остановки в городе Лохвица Полтавской области, к его авто подъехал «Мерседес» другого перевозчика. Водитель спросил сумчанина, на каком основании тот забрал роменских пассажирок. На что мужчина ответил, что женщины воспользовались услугами сумской информационной службы, и он забрал тех, кто забронировал билет именно на его рейс. В ответ на это последний пообещал «создать ему проблемы».
Данное заявление в полиции зарегистрировали и проводят тщательную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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