Сумской журналистке угрожают расправой (аудио) Сегодня, 9 марта, главному редактору сайта Sumy.Today Елене Адаменко позвонили с неизвестного номера и угрожали физической расправой.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня в 7.38 утра мне позвонили на мобильный с номера +380 (68) 108 80 54 и сказали, что мне конец, и скоро за мной придут. Сказали это на русском со вставками нецензурной брани. Сразу сообщила об этом на линию «102» и написала заявление об угрозах в горотдел полиции. После этого мне еще дважды звонили с этого же номера, и трижды с российского. Узнав, что я обратилась в полицию, «угрожальщик» снова набрал меня - сказать, что он просто сторонник Шария. Но мы же с вами знаем, кто стоит за «шариками» Сумщины. Привет Молотку и Чмырю. Надеюсь, полиция в состоянии быстро найти исполнителя заказа этих угроз.

Пи.си. Миша Курочкин, лексикон звонившего очень схож с твоим. Надеюсь, ни ты, ни Соколовы не имеют к этому отношения.

И да, спрыгнуть на то, что по голове мне дал какой-то сторонник Шария не получится», - написала она, добавив аудио одного из разговоров.