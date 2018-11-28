В Сумах начали строить дорогу к «Эспланаде»

Пробивают дорогу от проспекта Лушпы к новым домам в так называемом микрорайоне «Эспланада», который застраивает компания ПАО «Сумбуд». Работы ведет ДП ПАО «Сумбуд» СМП «Химбуд-2».
Напомним: несколько месяцев подряд жители близлежащих домов, через дворы которых ездила строительная техника, требовали от застройщика и городских властей построить другую дорогу.
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