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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:05217

В Сумах начали строить дорогу к «Эспланаде»

На прошлой неделе на проспекте Лушпы начали строить новую дорогу.

Пробивают дорогу от проспекта Лушпы к новым домам в так называемом микрорайоне «Эспланада», который застраивает компания ПАО «Сумбуд». Работы ведет ДП ПАО «Сумбуд» СМП «Химбуд-2».

Напомним: несколько месяцев подряд жители близлежащих домов, через дворы которых ездила строительная техника, требовали от застройщика и городских властей построить другую дорогу.

Общество Дорога Эспланада
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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