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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове полиция разыскивает мать малолетнего ребенка, которого нашли на вокзале

Одинокого десятилетнего мальчика работники полиции увидели на автовокзале около двенадцати часов ночи.

Происшествие произошло в Глухове сегодня ночью. Внимание работников местного отдела полиции, которые несли службу по охране общественного порядка в городе, привлек мальчик, корторый одиноко сидел на лавочке возле автовокзала. Было заметно, что ребенок очень замерз: одет он был лишь в шорты и футболку. На вопрос, что он здесь делает, объяснил, что ожидает маму, которая поехала в областной центр. Ожидает уже более 7 часов. Он пожаловался, что проголодался и у него болит живот. Полицейские его накормили и отправили в больницу. Там его осмотрел врач.

По словам ребенка, он живет с матерью и сестрой, но дозвониться до них правоохранители так и не смогли - телефоны не отвечали. Поэтому было принято решение оставить мальчика под наблюдением медиков.

Утром полицейские посетили своего маленького приятеля, ободрили его фруктами и сладостями и пообещали как можно быстрее разыскать его родных. Это, говорят, дело времени. Кстати, мать мальчика уже попадала в поле зрения правоохранителей за совершение админнарушений. А теперь ей придется еще и объяснить причины, по которым она не выполняет родительские обязанности по уходу за сыном. Ведь неизвестно, какие бы непредсказуемые последствия для ребенка должно такое «ночное ожидания», как бы рядом вовремя не оказались правоохранители, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бросили ребенка Глухов
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