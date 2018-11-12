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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59301

Киевский таксист посадил сумчанина на цепь в подвале из-за долга

Мужчина задолжал таксисту семь тысяч гривен за несостоявшуюся поездку в Сумы

В Киевской области задержали таксиста, который приковал своего пассажира цепью в подвале из-за неоплаченной поездки, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

«В полицию Киевской области обратился 38-летний житель г. Сумы, который сообщил, что его удерживали в подвале. Установлено, что заявитель, сделал заказ в такси завезти его в Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако пассажир сообщил, что на счету нет денег. Водитель пошел ему навстречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали», – говорится в сообщении.

После этого таксист с пассажиром решили вернуться в Киев, однако и в столице клиенту такси не удалось достать деньги.

«Тогда, по своему усмотрению, водитель решил получить деньги. Пассажир задолжал за поездку 7000 гривен. Гражданин отвез пассажира в собственный гараж в с. Софиевская Борщаговка. Там в подвале он связал ему ногу цепью и закрыл», – уточнили в полиции обстоятельства инцидента.

По словам пострадавшего, она нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. На цепи он провел около семи часов.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения задержанному таксисту.

В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Право Незаконное лишение свободы Таксист
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