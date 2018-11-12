Киевский таксист посадил сумчанина на цепь в подвале из-за долга Мужчина задолжал таксисту семь тысяч гривен за несостоявшуюся поездку в Сумы

В Киевской области задержали таксиста, который приковал своего пассажира цепью в подвале из-за неоплаченной поездки, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

«В полицию Киевской области обратился 38-летний житель г. Сумы, который сообщил, что его удерживали в подвале. Установлено, что заявитель, сделал заказ в такси завезти его в Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако пассажир сообщил, что на счету нет денег. Водитель пошел ему навстречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали», – говорится в сообщении.

После этого таксист с пассажиром решили вернуться в Киев, однако и в столице клиенту такси не удалось достать деньги.

«Тогда, по своему усмотрению, водитель решил получить деньги. Пассажир задолжал за поездку 7000 гривен. Гражданин отвез пассажира в собственный гараж в с. Софиевская Борщаговка. Там в подвале он связал ему ногу цепью и закрыл», – уточнили в полиции обстоятельства инцидента.

По словам пострадавшего, она нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. На цепи он провел около семи часов.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения задержанному таксисту.

В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.