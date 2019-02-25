Лебединская РГА переехала в заброшенную сельскую школу Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Лебединская районная государственная администрация теперь находится по адресу улица Сергеева, 126, село Бишкинь.

Вот здесь, как оказалось, сейчас находится Лебединская районная государственная администрация, сообщает Лебединский горсовет (смотрите фото).

Здание мало напоминает помещение, которое используется, а тем более помещение, где работают служащие Лебединского РГА. Сорняки в человеческий рост, кленок, разросшийся на территории, скорее всего, говорят о том, что здесь давно не ступала нога любого чиновника. И, по словам местных, после того, как закрыли Бишкинскую школу (так как именно в этом помещении и зарегистрирована пока Лебединская РГА) сюда никто не приходил.

Перерегистрация юридического адреса - умышленный сознательный шаг райгосадминистрации для того, чтобы уменьшить поступления в бюджет города налога на доходы физических лиц от работников РГА. По подсчетам, это примерно более полумиллиона гривен в год, что равняется стоимости, к примеру, ремонту дороги по улице Пушкина, сделанного в этом году.

Напомним: ранее в села района «переехали» Лебединский райсовет и Лебединская ЦРЛ.