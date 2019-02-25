Лебединская РГА переехала в заброшенную сельскую школу

Вот здесь, как оказалось, сейчас находится Лебединская районная государственная администрация, сообщает Лебединский горсовет (смотрите фото).
Здание мало напоминает помещение, которое используется, а тем более помещение, где работают служащие Лебединского РГА. Сорняки в человеческий рост, кленок, разросшийся на территории, скорее всего, говорят о том, что здесь давно не ступала нога любого чиновника. И, по словам местных, после того, как закрыли Бишкинскую школу (так как именно в этом помещении и зарегистрирована пока Лебединская РГА) сюда никто не приходил.
Перерегистрация юридического адреса - умышленный сознательный шаг райгосадминистрации для того, чтобы уменьшить поступления в бюджет города налога на доходы физических лиц от работников РГА. По подсчетам, это примерно более полумиллиона гривен в год, что равняется стоимости, к примеру, ремонту дороги по улице Пушкина, сделанного в этом году.
Напомним: ранее в села района «переехали» Лебединский райсовет и Лебединская ЦРЛ.
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