Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41265

Лебединская РГА переехала в заброшенную сельскую школу

Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Лебединская районная государственная администрация теперь находится по адресу улица Сергеева, 126, село Бишкинь.

Вот здесь, как оказалось, сейчас находится Лебединская районная государственная администрация, сообщает Лебединский горсовет (смотрите фото).

Здание мало напоминает помещение, которое используется, а тем более помещение, где работают служащие Лебединского РГА. Сорняки в человеческий рост, кленок, разросшийся на территории, скорее всего, говорят о том, что здесь давно не ступала нога любого чиновника. И, по словам местных, после того, как закрыли Бишкинскую школу (так как именно в этом помещении и зарегистрирована пока Лебединская РГА) сюда никто не приходил.

Перерегистрация юридического адреса - умышленный сознательный шаг райгосадминистрации для того, чтобы уменьшить поступления в бюджет города налога на доходы физических лиц от работников РГА. По подсчетам, это примерно более полумиллиона гривен в год, что равняется стоимости, к примеру, ремонту дороги по улице Пушкина, сделанного в этом году.

Напомним: ранее в села района «переехали» Лебединский райсовет и Лебединская ЦРЛ.

Политика Лебединская РГА Перевод предприятий
view counter

По тематике

15.05.2019 11:46

Сумские депутаты снова обратились к госорганам по поводу вывода средств из горбюджета в районы

Сегодня, 15 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты обратились к новоизбранному Президенту Украины, прокуратуре Сумщины, полиции Сумщины, управлению СБУ в...

13.05.2019 15:48

В Сумской ОГА прокомментировали заявление мэра Сум о давлении на предпринимателей

Первый замгубернатора Сумщины Вадим Акперов назвал заявления сумской городской власти в давлении на предпринимателей по вопросам перерегистрации бизнеса в других...

13.05.2019 10:22

Перерегистрированным из Сум областным предприятиям отключат воду

С таким предложением выступил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 13 мая на аппаратном совещании....

13.05.2019 09:48

Мэр Сум собирается устроить Майдан против областной власти

Из-за действий областных властей по юридическому переводу областных предприятий, территориально расположенных в Сумах, в районы области, бюджет Сум похудеет на...

25.02.2019 11:10

Сумские власти снова будут писать письма по бумажному переезду областных учреждений из города

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко дал поручение начальнику правового управления Олегу Чайченко подготовить повторные обращения в правоохранительные органы и к...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.