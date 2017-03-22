Украинские борчихи под руководством сумского тренера взяли 4 медали чемпионата мира

Сборная Украины под руководством нашей Екатерины Бурмистровой завоевала 4 медали: серебро и три бронзы
“Серебро” на счету Алины Акобии, которая очень уверенно дошла до финала, одолев на своем пути китаянку Ву и американку Гуэрин – обоих положила на туше. А в полуфинале за явным преимуществом одолела польку Глодек. В финале она уступила японке Хана.
Бронзовые медали на счету Марии Винник, Анастасии Альпеевой и Екатерины Зеленых.
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