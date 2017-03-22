Украинские борчихи под руководством сумского тренера взяли 4 медали чемпионата мира В Таллинне (Эстония) завершился чемпионат мира по женской борьбе среди юниорок.

Сборная Украины под руководством нашей Екатерины Бурмистровой завоевала 4 медали: серебро и три бронзы

“Серебро” на счету Алины Акобии, которая очень уверенно дошла до финала, одолев на своем пути китаянку Ву и американку Гуэрин – обоих положила на туше. А в полуфинале за явным преимуществом одолела польку Глодек. В финале она уступила японке Хана.

Бронзовые медали на счету Марии Винник, Анастасии Альпеевой и Екатерины Зеленых.

В командном зачете сборная Украины заняла третье место.