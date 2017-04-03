У Сумах на День міста пройде Харитоненко Fest 6-8 вересня у Сумах пройде фестиваль вуличних мистецтв.

Харитоненко Fest - фестиваль вуличних мистецтв у місті Суми. Фестиваль триватеме цілих три дні.

6 вересня на сумчан чекатиме вечірній виступ живих скульптур. 7 вересня буде неймовірно насиченим: майстер-класи для тих, хто хоче спробувати володіння вогняним реквізитом, денний виступ-конкурс живих скульптур, музичний концерт, церемонія нагородження та грандіозний вогняний гала-концерт! А 8 вересня усіх запрошують на Грунівську січ спілкуватись, розважатись знайомитись з усіма, хто дарував казку два попередні дні.

Нагадаємо: про цей фестиваль говорять вже два роки, його навіть анонсував мер Сум Олександр Лисенко у 2017-му, минулого року він також був у планах, проте щось пішло не так…