В Сумах остался единственный освободитель города

К 96-летнему сумчанину Сергею Майорову пришли заммэра Сум Алена Дмитревская, член исполнительного комитета Юрий Удовенко, а также представители педагогического и ученического коллективов школы № 3.
Сегодня он, к сожалению, уже единственный, кто может рассказать о событиях 76-летней давности, когда вокруг Сум шли ожесточенные бои и военные боролись за то, чтобы освободить украинский город от оккупантов.
Алена Дмитревская поблагодарила Сергея Майорова за патриотизм и самопожертвование, которые спасли город в самые страшные времена.
Общаясь с гостями, Сергей Майоров рассказал о том, как освобождали Сумы, отдельно останавливаясь на людях, которые ценой собственной жизни сделали все, чтобы город избавилось нацистского нашествия, пишет сайт мэрии.
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