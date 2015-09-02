В Сумах остался единственный освободитель города Представители городской власти поздравили участника боев за Сумы с 76-ой годовщиной освобождения города от нацистских захватчиков.

К 96-летнему сумчанину Сергею Майорову пришли заммэра Сум Алена Дмитревская, член исполнительного комитета Юрий Удовенко, а также представители педагогического и ученического коллективов школы № 3.

Сегодня он, к сожалению, уже единственный, кто может рассказать о событиях 76-летней давности, когда вокруг Сум шли ожесточенные бои и военные боролись за то, чтобы освободить украинский город от оккупантов.

Алена Дмитревская поблагодарила Сергея Майорова за патриотизм и самопожертвование, которые спасли город в самые страшные времена.

Общаясь с гостями, Сергей Майоров рассказал о том, как освобождали Сумы, отдельно останавливаясь на людях, которые ценой собственной жизни сделали все, чтобы город избавилось нацистского нашествия, пишет сайт мэрии.