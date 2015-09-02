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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:531308

В Сумах остался единственный освободитель города

Представители городской власти поздравили участника боев за Сумы с 76-ой годовщиной освобождения города от нацистских захватчиков.

К 96-летнему сумчанину Сергею Майорову пришли заммэра Сум Алена Дмитревская, член исполнительного комитета Юрий Удовенко, а также представители педагогического и ученического коллективов школы № 3.

Сегодня он, к сожалению, уже единственный, кто может рассказать о событиях 76-летней давности, когда вокруг Сум шли ожесточенные бои и военные боролись за то, чтобы освободить украинский город от оккупантов.

Алена Дмитревская поблагодарила Сергея Майорова за патриотизм и самопожертвование, которые спасли город в самые страшные времена.

Общаясь с гостями, Сергей Майоров рассказал о том, как освобождали Сумы, отдельно останавливаясь на людях, которые ценой собственной жизни сделали все, чтобы город избавилось нацистского нашествия, пишет сайт мэрии.

Общество День освобождения Сум
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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