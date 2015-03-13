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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53578

Що залишилося від села на Сумщині, де народився автор української гривні

Український художник-графік Георгій Нарбут народився у Чернігівській губернії Російської імперії, але наразі с. Нарбутівка знаходиться на Сумщині.

Тобто знаходилося, адже вже років 15 там ніхто не живе. Про це у фейсбуці написав сумський художник Костянтин Аленінський.

«Нарбутівка художника Георгія Нарбута "той, хто намалював гривню"... Сьогодні нарешті доїхали до цієї локації... Виявилось, що населеного пункту вже років 15 як не існує, залишилось декілька фундаментів, руїн нарбутівських хатинок... Цікавий місток і старовинна церква біля Нарбутівки (4 км). Здивуванню немає меж», - написав художник.

"Паралельна реальність... У вікіпедії Нарбутівка зазначена як повноцінне діюче село з населенням 70 осіб, на всіх картах вказано... Нас учора було четверо, всі були здивовані, в якому стані це місце... Сказати, що це заросло - це нічого не сказати... по-перше - ми проїхали цей поворот і лише по гугл-мапах його знайшли... Ну а казати про центральну вулицю Нарбутівки - лізеш крізь хащі і лише мапа тобі нагадує, що це центральна вулиця... Це "Сталкер" Тарковського. Урочище Бурлюк на фоні Нарбутівки досить активна, розвинута локація... Відчуття реальні і суперечливі... Нарбута дуже шанують у Києві, Сумах, Глухові, але ця локація лякає своєю дійсністю і симптоматикою... Чи можливо це прийняти?.. Прийняти фінальний акорд Нарбутівки? І найгірше, що ніде жодної позначки, жодного нагадування, що тут народився Нарбут: поворот з республіканської траси "Україна", умовна вулиця братів Нарбутів села Першотравневе за 4 км до Нарбутівки з ямами по пояс, де Сергій Іванович чіпляв дном своєї «Тойоти» ці блага цивілізації, селище Есмань - жодного вказівника, жодного стенду... З позитивного - місто Глухів, воно мене здивувало, там дійсно є, що подивитись і контекст по Нарбуту існує - колишня Глухівська чоловіча гімназія виглядає супер і пансіон гімназії, є таблички по Нарбутах. І парк навколо... Суперова локація... Музеї, собори…".

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Общество Георгий Нарбут Село

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