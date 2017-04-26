У Сумах «Демократична сокира» готує «привітання» Олегу Віннику від патріотів

«Жив-був в Україні Олег Вінник. В цілому, талановита людина, оперний співак. Мав різновікових палких шанувальниць від Ніно до молодих вовчиць. Та і позиція була доволі проукраїнська. Але раптом Олега засмоктало у політику: спочатку лопата від Поплавського, потім «всеммирный» кліп з Червоною Шапочкою та купою росіян, що відкрито підтримали агресію Росії проти України.
Але це ще не все, далі в Олега стався приступ амнезії, і він видав: «за Крым не умер ни один солдат, не погиб» і «Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной мне войне, которая называется АТО».
Ми щиро бажаємо Олегу Віннику швидкого відновлення пам’яті хоча б через ознайомлення з аналітикою Інформнапалму. Ми дуже хочемо, щоб Олег Вінник назавжди запам’ятав імена військовослужбовців Сергія Кокуріна та Станіслава Карачевського. Нам би хотілося, щоб окрім думок своїх російських друзів, Олег Вінник згадував в інтерв’ю зниклих та закатованих кримських татар, поранених та травмованих під час штурмів частин українських військовослужбовців, розбиті родини, втрачене державне та приватне майно.
Якщо ж Олег Вінник вперто підтримуватиме своїх російських однодумців, то йому б варто було перестати стригти кеш з українських шанувальниць. Українські вовчиці – не вівці.
Якщо вас теж обурило останнє інтерв’ю Олега Вінника, приходьте до Манежу СумДУ 3 жовтня о 18.30», - повідомляють організатори.
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