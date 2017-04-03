В Сумах пройдет внеочередная сессия горсовета по «формуле Штайнмайера» Городской голова Александр Лысенко подписал распоряжение о созыве в пятницу, 4 октября, внеочередной сессии Сумского городского совета.

В повестке дня один вопрос: «Об обращении к Президенту Украины Зеленскому В.А. и Верховной Раде Украины относительно недопущения капитуляции, опасность которой депутаты видят в осуществлении так называемой «формулы Штайнмайера». Сессия состоится в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начнется в 11:00.