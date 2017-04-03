Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38304

В Сумах пройдет внеочередная сессия горсовета по «формуле Штайнмайера»

Городской голова Александр Лысенко подписал распоряжение о созыве в пятницу, 4 октября, внеочередной сессии Сумского городского совета.

В повестке дня один вопрос: «Об обращении к Президенту Украины Зеленскому В.А. и Верховной Раде Украины относительно недопущения капитуляции, опасность которой депутаты видят в осуществлении так называемой «формулы Штайнмайера».

Сессия состоится в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начнется в 11:00.

Политика Внеочередная сессия

По тематике

Мэр Сум созывает внеочередную сессию горсовета
26.12.2018 13:58

Мэр Сум созывает внеочередную сессию горсовета

27 декабря состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....

В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета
24.10.2018 12:20

В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета

26 октября состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....

22.08.2018 14:50

Мэр Сум созывает внеочередную бюджетную сессию

Городской голова Сум Александр Лысенко созывает внеочередную сессию....

26.06.2018 13:23

Сегодня в Сумах пройдет внеочередная сессия горсовета

Единственный вопрос – по задолженности перед работниками Сумского НПО....

03.04.2017 10:13

В Сумах созывают внеочередную сессию горсовета по абонплате за газ

Сегодня, 3 апреля, в Сумах пройдет внеочередная сессия Сумского горсовета....

Новости

В Сумах произошел взрыв на заводе: 8 пострадавших (обновляется, + видео)
28.09.2019 13:13
На Сумщине разоблачили банду мошенников-разбойников
Сегодня 15:18
Жители Сумщины сдали в полицию пять охотничьих ружей
Сегодня 15:11
На Сумщині з ініціативи служби зайнятості за парти сядуть ще й депутати місцевих рад
Сегодня 14:21
На Сумщине массово отравились дети
Сегодня 13:51
В Сумах пройдет внеочередная сессия горсовета по «формуле Штайнмайера»
Сегодня 13:38
Сумские сумоисты с медалями чемпионата Европы
Сегодня 13:27
«Альянс» получил соперника в кубке Украины
Сегодня 13:12
Агролесхоз на Сумщине не допустил экоинспекцию к проверке
Сегодня 13:10
Делегация Сумщины принимает участие во II Форуме регионов Украины и Беларуси
Сегодня 12:52
В Сумах прошел учительский бал
Сегодня 12:42
В Шостке спасатели оказали помощь пожилым супругам
Сегодня 12:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«К звёздам» Джеймс Грэй (Китай, Бразилия, США, 2019)
«К звёздам» Джеймс Грэй (Китай, Бразилия, США, 2019)
Кино Дружба
12-20 - 65 грн. 20-20 - 70 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.