Сумчанин стал третьим на турнире по кроссфиту в Киеве

Сумчанин Дмитрий Стриженок в категории Rx мужчины занял третье место среди 23-х участников.
Марина Коба в категории Masters 35+ женщины стала седьмой.
11 октября в 16.00 в спорткомплексе «Олимп» начнется турнир по кроссфиту «Сильные духом»....
14 сентября в Николаеве проходил турнир по функциональному многоборью Power Athletic Challenge 2019....
Турнир по кроссфиту пройдет 21 сентября в спортклубе «B-tone»....
1-2 июня в Варне (Болгария) проходили соревнования по кроссфиту Varnathrowdown2019....
9-10 сентября в Одессе проходил турнир по кроссфиту Odessacrossfitcup2018....