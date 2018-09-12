Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58272

Сумчанин стал третьим на турнире по кроссфиту в Киеве

6 октября в киевском спортклубе «DOG & Grand CrossFit» прошел турнир по кроссфиту Autumn Showdown.

Сумчанин Дмитрий Стриженок в категории Rx мужчины занял третье место среди 23-х участников.

Марина Коба в категории Masters 35+ женщины стала седьмой.

Спорт Кроссфит

По тематике

В Сумах пройдет турнир по кроссфиту среди ветеранов АТО
Сегодня 08:30

В Сумах пройдет турнир по кроссфиту среди ветеранов АТО

11 октября в 16.00 в спорткомплексе «Олимп» начнется турнир по кроссфиту «Сильные духом»....

Сумчанка выиграла турнир по кроссфиту в Николаеве
18.09.2019 16:28

Сумчанка выиграла турнир по кроссфиту в Николаеве

14 сентября в Николаеве проходил турнир по функциональному многоборью Power Athletic Challenge 2019....

В Сумах пройдет турнир по кроссфиту
18.09.2019 08:30

В Сумах пройдет турнир по кроссфиту

Турнир по кроссфиту пройдет 21 сентября в спортклубе «B-tone»....

Сумчанка везет «бронзу» из Болгарии
03.06.2019 11:03

Сумчанка везет «бронзу» из Болгарии

1-2 июня в Варне (Болгария) проходили соревнования по кроссфиту Varnathrowdown2019....

Сумские кроссфитеры отличились в Одессе
12.09.2018 14:15

Сумские кроссфитеры отличились в Одессе

9-10 сентября в Одессе проходил турнир по кроссфиту Odessacrossfitcup2018....

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Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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