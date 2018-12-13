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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20185

Сумчане не увидят в этом году новых автобусов (видео)

Сумские депутаты перераспределили 5 млн грн, которые предусматривались на закупку автобусов.

Депутатская комиссия по социально-экономическому развитию города Сумы решила забрать 5 млн грн, которые предусматривались на приобретение автобусов для КП «Электроавтотранс». Этими деньгами погасят долги КП «Горводоканал» за электроэнергию. Заседание депутатской комиссии состоялось в понедельник, 7 октября, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Член комиссии Виталий Жиленко высказался за такое решение:

«Я не буду голосовать за «Электроавтотранс», потому что они не покупают троллейбусы, а эти деньги идут просто на возмещение электроэнергии».

Говорит директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог:

«Если деньги в бюджете заложены на развитие предприятия - на закупку автотранспорта, это только на закупку автотранспорта. Обязательства Сумского горсовета - это компенсации льготных категорий. Ежемесячно это около 3-4 млн грн - компенсации за льготные категории. Собственными силами предприятие зарабатывает около 2,5 - 3 млн грн».

Почему не будут покупать автобусы, пояснил сумской городской голова Александр Лысенко:

«Антимонопольный комитет направил соответствующее возражения по пассажирскому транспорту, кроме троллейбусов, на автобусы и считают их монополистами - наше КП «Электроавтотранс». Они («Электроавтотранс» - Ред.) сейчас подготовили все документы, они подали, и мы уже ждем заключения. Уже есть согласование на это положительное заключение. Только мы его получим, мы сразу объявляем тендер, но я думаю, что он выйдет на следующий год».

Как пояснил глава областного территориального отделения Антимонопольного комитета Евгений Касьян, возражения центрального офиса его ведомства - не допустить нарушения прав других перевозчиков, которые занимаются автобусными перевозками:

«Это было признано государственной помощью, она была разрешена но при выполнении шести условий. Необходимо разработать методологию по компенсации покрытия разницы в тарифах, это когда проезжают льготники, и предприятию нужно отдавать за счет городского бюджета, то часть средств, которую он не получил от льготников».

Второе условие - приобретенные автобусы «Электроавтотранс» сможет использовать только на существующих уже маршрутах: 57а, 58а и 62. Следующее условие - после окончания действия договоров по этим трем маршрутам, купленные автобусы надо будет вернуть исполкому.

Ситуацию с закупкой коммунального транспорта и условия Антимонопольного комитета прокомментировал специалист по транспорту портала AllTransUA Иван Черныш:

«Не очень логичное решение, это то, что эти автобусы должны использоваться только на определенных маршрутах, а потом вернуться исполкому. На самом деле, не понятно, что тогда с этим делать. Вернулся автобус исполкому и что? Исполком может снова их отдать в «Электроавтотранс» и на этом история закончится. Относительно того, надо ли их покупать. На самом деле, да, это вопрос более важный, потому что в г. Сумы наиболее загружены пассажирами маршруты, они обслуживаются троллейбусами, которых не хватает. Обещали 22 троллейбуса в кредит купить, и это куда-то исчезло. Очень много троллейбусов еще с советских времен, с девяностых, они требуют замены, и никакого движения в этом направлении не ведется, поэтому очень странно, что они занимаются вопросом автобусов».

По информации пресс-секретаря КП «Электроавтотранс» Ирины Крячко, последний раз предприятие приобрело четыре автобуса в марте прошлого года за 8 млн 420 тыс. грн. По городской программе развития пассажирского транспорта на 2019-2021 год ежегодно мэрия должна перечислять на развитие «Электроавтотранса» 186 млн 986 тыс. грн.

Общество Автобусы

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