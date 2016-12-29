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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35201

В Сумах ремонтирую управление ПФУ с нарушением сроков

Договор на проведение капитального ремонта Главного управления пенсионного фонда Украины в Сумской области по улице Степана Бандеры, 43 заключили 10 сентября.

Прямое соглашение управление ПФУ заключило с фирмой «Будсервис» без проведения каких-либо торгов. Стоимость работ – 1,3 млн грн, пишет Громадський моніторинг.

Согласно условиям договора, уже до 19 сентября, то есть через 9 дней после заключения самого договора, должны были завершить капитальный ремонт пандуса и крыльца. По состоянию на 28 октября, более чем через месяц после указанного срока, здесь еще установлено оборудование и проводятся работы.

Ремонт фасада здания должны были завершить до 25 октября, но работы продолжаются, что является нарушением сроков исполнения договора.

Возможно, такие отклонения от сроков прописаны в календарном плане, о котором идет речь в договоре. Указано, что ознакомиться с ним можно в приложении, но самого приложения не подали. Поэтому, как выглядит календарный план, можно только догадываться.

Также нет и приложения по договорной цене и сметного расчета стоимости объекта строительства.

Фирма «Будсервис» основана около 20 лет назад. Занимается строительством жилых и нежилых помещений. Размер ее уставного капитала - всего 7400 грн. Зарегистрирована фирма в Сумах по улице Героев Небесной Сотни, 7 - это обычный жилой дом, где, к слову, зарегистрировано еще несколько компаний. Среди них - «Цикл-Б» и научно-производственная фирма «Перспектива», принадлежащих одному из основателей, а ныне бенефициару фирмы «Будсервис» - Ивану Трофименко. Компании также занимаются строительными работами.

Общество ПФУ

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