Отвод судьи по делу первого заммэра Сум не удовлетворен 30 октября судом отказано в удовлетворении заявления об отводе председательствующему судье Янголю Е.В. в уголовном производстве в отношении первого заместителя городского головы г. Сумы Владимира Войтенко.

Напомним: заммэра Сум обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенное повторно (ч. 2 ст. 361 УК Украины) и присвоении официального документа, совершенное в личных интересах (ч. 1 ст. 357 УК Украины). Имеется в виду голосование на сессии Сумского горсовета чужой карточкой (он вообще не имел права голосовать, так как не является депутатом) за принятие решения об утверждении результатов конкурса на вывоз мусора.

Следующее судебное заседание по данному делу состоится 5 ноября в 10.00.