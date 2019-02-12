Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30252

Отвод судьи по делу первого заммэра Сум не удовлетворен

30 октября судом отказано в удовлетворении заявления об отводе председательствующему судье Янголю Е.В. в уголовном производстве в отношении первого заместителя городского головы г. Сумы Владимира Войтенко.

Напомним: заммэра Сум обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенное повторно (ч. 2 ст. 361 УК Украины) и присвоении официального документа, совершенное в личных интересах (ч. 1 ст. 357 УК Украины). Имеется в виду голосование на сессии Сумского горсовета чужой карточкой (он вообще не имел права голосовать, так как не является депутатом) за принятие решения об утверждении результатов конкурса на вывоз мусора.

Следующее судебное заседание по данному делу состоится 5 ноября в 10.00.

Право Владимир Войтенко

По тематике

В деле по кнопкодавству первого заммэра Сум заявлен отвод судьи
Вчера 09:17

В деле по кнопкодавству первого заммэра Сум заявлен отвод судьи

28 октября в связи с заявленным отводом судьи Евгению Янгелю отложено рассмотрение уголовного производства в отношении первого заместителя городского головы...

Якобы больной первый заммэра Сум постит фото из Словении (обновлено)
07.05.2019 13:56

Якобы больной первый заммэра Сум постит фото из Словении (обновлено)

6 мая первый заммэра Сум не явился в суд якобы из-за пребывания на лечении в Черновцах....

Первый заммэра Сум вместо суда уехал в Черновцы
06.05.2019 12:00

Первый заммэра Сум вместо суда уехал в Черновцы

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко снова не явился в суд из-за болезни....

Возле нового супермаркета семьи первого заммэра Сум так и не высадили новые деревья вместо спиленных
24.04.2019 13:19

Возле нового супермаркета семьи первого заммэра Сум так и не высадили новые деревья вместо спиленных

В прошлом году возле бывшего кинотеатра «Современник», который теперь стал супермаркетом, принадлежащем жене первого заммэра Сум Владимира Войтенко, спилили 6...

По делу первого заммэра Сум Войтенко допросили пострадавших
12.02.2019 17:40

По делу первого заммэра Сум Войтенко допросили пострадавших

Сегодня, 12 февраля, в Заречном районном суде Сум продолжилось рассмотрение дела по обвинению Владимира Войтенко в грубом нарушении законодательства о...

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу
Сегодня 15:49
Отвод судьи по делу первого заммэра Сум не удовлетворен
Сегодня 15:30
На Сумщине будут судить убийцу, который еще и поджег гараж, чтобы скрыть свое преступление
Сегодня 15:09
На Сумщине пьяная скутеристка пыталась откупиться от копов
Сегодня 15:04
На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: двое пострадавших
Сегодня 14:53
В Сумах дом, в котором должны были включить отопление еще в пятницу, до сих пор без тепла
Сегодня 14:36
В Сумах почти полсотни домов остаются без тепла
Сегодня 14:12
Ахтырчанка отметила 100-летний юбилей
Сегодня 14:01
На Сумщине полиция задержала воров, которые обокрали молитвенный дом
Сегодня 13:34
Краснопольской ОТГ открыт доступ к программам Совета Европы по развитию местного бизнеса
Сегодня 12:58
На Сумщине подростки украли куб древесины
Сегодня 12:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.