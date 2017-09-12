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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44437

Сумчанок приглашают обследоваться на современном маммографе

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в Международный день радиологии, 8 ноября, пройти профилактическое обследование молочных желез на современном маммографе.

Обследоваться можно в отделении лучевой диагностики бесплатно и без предварительной записи.

Желающих пройти диагностику ожидают 8 ноября с 8:00 до 14:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (отделение лучевой диагностики, 3-й этаж, кабинет маммографии).

Специалисты отмечают, что рак молочной железы занимает первое место в рейтинге злокачественных опухолей среди женщин. В Украине ежегодно фиксируют более 16 тыс. случаев этой болезни. По статистике: 24,5% - женщины репродуктивного возраста, у которых обнаружили рак молочной железы; 20% - женщины репродуктивного возраста, умерших от этой болезни (более 7800 человек).

Лучшим средством профилактики заболевания медики называют маммографическое обследование. Оно позволит своевременно выявить и устранить проблему. Женщинам в возрасте от сорока лет его следует проводить один раз в два года; женщинам репродуктивного возраста - с седьмого по двенадцатый день менструального цикла.

Общество Маммограф Рак молочной железы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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