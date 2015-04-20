В «сквере Счастья» в центре Сум городят бигборд?

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Тищенко.
«А я думаю чого не вистачає в «Сквері Щастя» для повної картини – рекламного, бл**ь, щита. Нарешті, пазл склався», - написал он.
На место была вызвана полиция. Подробности позже…
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