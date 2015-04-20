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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:01175

В «сквере Счастья» в центре Сум городят бигборд?

Сегодня, 8 ноября, в центре Сум на Покровской пл. начали возводить бигборд.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Тищенко.

«А я думаю чого не вистачає в «Сквері Щастя» для повної картини – рекламного, бл**ь, щита. Нарешті, пазл склався», - написал он.

На место была вызвана полиция. Подробности позже…

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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