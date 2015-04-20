В «сквере Счастья» в центре Сум городят бигборд? Сегодня, 8 ноября, в центре Сум на Покровской пл. начали возводить бигборд.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Тищенко. «А я думаю чого не вистачає в «Сквері Щастя» для повної картини – рекламного, бл**ь, щита. Нарешті, пазл склався», - написал он. На место была вызвана полиция. Подробности позже…