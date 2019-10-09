В Сумах выпустили тонну карпа в Псел

Более 1,2 тыс. экземпляров двухлетки сазана (карпа) выпустили в Псел. Зарыбление состоялось при поддержке горсовета и областной организации Украинского общества охотников и рыболовов.
Зарыбление осуществили в соответствии с порядком искусственного разведения (воспроизведения), выращивание водных биоресурсов и их использования, утвержденного приказом Минагрополитики от 7 июля 2012 года № 414.
В дальнейшем представители Сумского рыбоохранного патруля будут следить чтобы рыба не попала на удочку браконьеров. Тем более, что с 1 ноября действует запрет на вылов рыбы на зимовальных ямах.
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