В Балаклее подорвались саперы c Сумщины Трое военных доставлены в ожоговое отделение больницы скорой и неотложной помощи, еще один находится в Балаклейской больнице.

Днем 15 ноября во время проведения работ по утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее пострадали саперы 91-го инженерного полка ВСУ (место дислокации - Ахтырка), пишет KHARKIV Today. 2 человека погибли, еще четверо были ранены.

По данным Генштаба ВСУ, один из военнослужащих находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили: троих раненых доставили в "неотложку". Всем саперам - от 20 до 30 лет. У одного из раненых - сильные ожоги, до 60% поверхности тела и перелом руки. У второго военного поверхность ожогов составляет 20%, у третьего - несколько переломов. Позже стало известно, что одного из саперов перевели в военный госпиталь.

Напомним, 15 ноября жители Балаклеи сообщили, что в городе снова начали взрываться снаряды на территории военной части А-1352.

Генштаб ВСУ подтвердил, что в Балаклее планово взрывали то, что не смогли вывезти после взрывов в 2018 году. По информации Генштаба, 15 ноября в 14:28 на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами (военная часть А-1352) прозвучало 20 взрывов. Боеприпасы и их элементы взрывали с целью утилизации, поскольку их невозможно транспортировать.

Вскоре Генштаб ВСУ сообщил, что четверых военных доставили в больницы Харькова. Двое саперов погибли.

При проведении разминирования, которое проходило на технической территории, по неизвестным пока причинам, произошел взрыв.

От взрыва снаряда загорелась трава. После этого начали детонировать разложенные для утилизации боеприпасы.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, начали расследование по факту взрывов на территории воинской части в Балаклее, сообщил пресс-секретарь ТУ ГБР Александр Белка. Ситуацию квалифицировали как небрежное отношение военного служебного лица к службе:

«15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузки боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирования, возгорания и три взрыва. Вследствие чрезвычайного происшествия четверо военных получили травмы различной степени, а двое получили ранения, не совместимых с жизнью.

Квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)».