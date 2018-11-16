Евгения Коростелева похоронят завтра в Сумах Евгения Коростелева, который скончался сегодня в Харьковском военном госпитале, похоронят в Сумах.

Прощание с нашим земляком состоится завтра, 20 ноября. В 10:00 с героем простятся родные возле дома № 43 по проспекту Курский. Далее, тело перевезут в Свято-Воскресенский кафедральный собор, где ориентировочно в 10:30 по погибшему воину состоится заупокойная лития. После траурная процессия двинется к Аллее Героев на Центральном кладбище города, где и найдет вечный покой Евгений Коростелев.

Напомним: офицер получил тяжелое ранение 12 ноября, выполняя задание в районе проведения операции Объединенных сил.