Евгения Коростелева похоронят завтра в Сумах

Прощание с нашим земляком состоится завтра, 20 ноября. В 10:00 с героем простятся родные возле дома № 43 по проспекту Курский. Далее, тело перевезут в Свято-Воскресенский кафедральный собор, где ориентировочно в 10:30 по погибшему воину состоится заупокойная лития. После траурная процессия двинется к Аллее Героев на Центральном кладбище города, где и найдет вечный покой Евгений Коростелев.
Напомним: офицер получил тяжелое ранение 12 ноября, выполняя задание в районе проведения операции Объединенных сил.
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