В Сумах пройдет «Неделя содействия занятости лиц с инвалидностью» Центр занятости предлагает помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью в рамках «Недели содействия».

Получить адресную помощь можно в городском центре занятости ежедневно с 25 по 29 ноября с 9:00 до 11:00 по адресу: ул. С. Бандеры, 45.

Во время акции 15 сумских работодателей предложат около сорока вакансий по различным профессиям и специальностям. Соискатели смогут узнать подробную информацию об имеющихся вакансиях, проконсультироваться со специалистами и пройти собеседование непосредственно с работодателями.

Профильные консультации можно будет получить и от специалистов государственной службы занятости, представителей медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и департамента социальной защиты населения Сумского городского совета.

График встреч здесь.