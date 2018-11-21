В Сумах пройдет «Неделя содействия занятости лиц с инвалидностью»

Получить адресную помощь можно в городском центре занятости ежедневно с 25 по 29 ноября с 9:00 до 11:00 по адресу: ул. С. Бандеры, 45.
Во время акции 15 сумских работодателей предложат около сорока вакансий по различным профессиям и специальностям. Соискатели смогут узнать подробную информацию об имеющихся вакансиях, проконсультироваться со специалистами и пройти собеседование непосредственно с работодателями.
Профильные консультации можно будет получить и от специалистов государственной службы занятости, представителей медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и департамента социальной защиты населения Сумского городского совета.
График встреч здесь.
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