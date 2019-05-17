Сьогодні у Сумах пройде акція «Ми Маємо Гідність!» Сьогодні, 21 листопада, у Сумах біля пам’ятника Тарасу Шевченка на вул. Соборній відбудеться акція «Ми Маємо Гідність!».

Акцію проводить Рух опору капітуляції.

«Коли президент країни готовий погодитися на ультиматум окупанта – це державна зрада.

Коли влада готова легалізувати бойовиків і сепаратистів – це державна зрада.

Коли за грати кидають тих, хто піднімав з колін армію і захищав країну – це державна зрада.

Коли глава держави не реагує на ідеї продати Україну за 100 мільярдів – це державна зрада.

А якщо МИ мовчки і пасивно за усім спостерігаємо… це вирок НАМ, як громадянам. Як нації.

Якщо тобі дорога ДЕРЖАВНІСТЬ…

Якщо СВОБОДА, ГІДНІСТЬ, УКРАЇНА тобі не порожній звук…

Якщо ти хочеш, щоб твої діти жили в Україні, а не Малоросії…

Приходь на Віче вшанування революційних подій 2013-14 років та скажи разом з нами:

МИ МАЄМО ГІДНІСТЬ!», - пишуть організатори.