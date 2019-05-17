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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05239

Сьогодні у Сумах пройде акція «Ми Маємо Гідність!»

Сьогодні, 21 листопада, у Сумах біля пам’ятника Тарасу Шевченка на вул. Соборній відбудеться акція «Ми Маємо Гідність!».

Акцію проводить Рух опору капітуляції.

«Коли президент країни готовий погодитися на ультиматум окупанта – це державна зрада.

Коли влада готова легалізувати бойовиків і сепаратистів – це державна зрада.

Коли за грати кидають тих, хто піднімав з колін армію і захищав країну – це державна зрада.

Коли глава держави не реагує на ідеї продати Україну за 100 мільярдів – це державна зрада.

А якщо МИ мовчки і пасивно за усім спостерігаємо… це вирок НАМ, як громадянам. Як нації.

Якщо тобі дорога ДЕРЖАВНІСТЬ…

Якщо СВОБОДА, ГІДНІСТЬ, УКРАЇНА тобі не порожній звук…

Якщо ти хочеш, щоб твої діти жили в Україні, а не Малоросії…

Приходь на Віче вшанування революційних подій 2013-14 років та скажи разом з нами:

МИ МАЄМО ГІДНІСТЬ!», - пишуть організатори.

Общество Акция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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