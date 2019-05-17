Сьогодні у Сумах пройде акція «Ми Маємо Гідність!»

Акцію проводить Рух опору капітуляції.
«Коли президент країни готовий погодитися на ультиматум окупанта – це державна зрада.
Коли влада готова легалізувати бойовиків і сепаратистів – це державна зрада.
Коли за грати кидають тих, хто піднімав з колін армію і захищав країну – це державна зрада.
Коли глава держави не реагує на ідеї продати Україну за 100 мільярдів – це державна зрада.
А якщо МИ мовчки і пасивно за усім спостерігаємо… це вирок НАМ, як громадянам. Як нації.
Якщо тобі дорога ДЕРЖАВНІСТЬ…
Якщо СВОБОДА, ГІДНІСТЬ, УКРАЇНА тобі не порожній звук…
Якщо ти хочеш, щоб твої діти жили в Україні, а не Малоросії…
Приходь на Віче вшанування революційних подій 2013-14 років та скажи разом з нами:
МИ МАЄМО ГІДНІСТЬ!», - пишуть організатори.
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