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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49359

В Сумах демонтировали нелегальную летнюю площадку

Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения демонтировали еще один объект.

Работы провели возле дома. № 49 на ул. Горького (летняя площадка).

КП «Горсвет» провело отключения временных сооружений от электросетей. Управления патрульной полиции в м. Суми обеспечило общественный порядок при выполнении работ, ООО «СНД-АВТОТРАНС» провело демонтаж временных сооружений и их вывоз на территорию КП «Центр ухода за животными» (ул. Римского-Корсакова, 1). Установить личность владельца не удалось.

Общество Демонтаж Летняя площадка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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