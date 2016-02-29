В Сумах демонтировали нелегальную летнюю площадку

Работы провели возле дома. № 49 на ул. Горького (летняя площадка).
КП «Горсвет» провело отключения временных сооружений от электросетей. Управления патрульной полиции в м. Суми обеспечило общественный порядок при выполнении работ, ООО «СНД-АВТОТРАНС» провело демонтаж временных сооружений и их вывоз на территорию КП «Центр ухода за животными» (ул. Римского-Корсакова, 1). Установить личность владельца не удалось.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О демонтаже незаконно установленного памятника выдающемуся историческому деятелю Ярославу Мудрому в городе Сумы»....
Сегодня, 9 ноября, в Сумах на ул. Соборная демонтировали гранитные ступени, ведущие к памятнику Т.Шевченко....
Управление архитектуры и градостроительства вместе с ООО «Сервисресурс» продолжают работы по демонтажу незаконно размещенных временных сооружений, самовольно размещенных рекламных средств...
Сегодня, 15 марта, на центральном кладбище города провели демонтаж памятника борцам за советскую власть.... 2
Сегодня, 29 февраля, начаты работы по демонтажу аварийной летней эстрады в детском парке....