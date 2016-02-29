В Сумах демонтировали нелегальную летнюю площадку Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения демонтировали еще один объект.

Работы провели возле дома. № 49 на ул. Горького (летняя площадка). КП «Горсвет» провело отключения временных сооружений от электросетей. Управления патрульной полиции в м. Суми обеспечило общественный порядок при выполнении работ, ООО «СНД-АВТОТРАНС» провело демонтаж временных сооружений и их вывоз на территорию КП «Центр ухода за животными» (ул. Римского-Корсакова, 1). Установить личность владельца не удалось.