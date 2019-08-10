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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские воздушные акробатки отличились на всеукраинском чемпионате

23 ноября в Херсоне прошел всеукраинский чемпионат по воздушной акробатике.

На соревнованиях отлично выступили воспитанницы сумской школы «Damova Dance Studio».

Юные сумчанки завоевали:

1ое место – Агата Дамова (6-7 лет, арт пилон, аматоры)

1-ое место – Выприцкая Маша (6-7, спорт пилон, профи)

1-ое место – Неваленная Кира (Элит, пилон, 7-9)

1-ое место – Свинарец Никита (пилон, 5 лет)

1-ое место – Рукосуева Виктория (спорт пилон, 10-12, профи)

2-ое место – Шоренко Евгения (спорт пилон, 10-12, профи)

2-ое место – Бритикова Алеся (спорт пилон, профи)

2-ое место – Ткаченко Александра (арт пилон, 12-14, аматоры)

2-ое место – Шульженко Валерия (спорт пилон, 7-9, аматоры)

3-е место – Васильковсаая Ева (спорт пилон, 7-9, профи)

3-е место – Сидорова Виктория (спорт пилон, 10-12, элит)

3-е место – Водопьянова Марина (спорт пилон, 10-12, аматоры).

Прекрасно выступила и Соколовская Дарья, которая стала 4-й в своей категории.

Подготовили спортсменок тренеры Дубровная М., Котова А., Дамова Ю., методист Бондаренко К.

 
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