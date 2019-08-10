Сумские воздушные акробатки отличились на всеукраинском чемпионате

На соревнованиях отлично выступили воспитанницы сумской школы «Damova Dance Studio».
Юные сумчанки завоевали:
1ое место – Агата Дамова (6-7 лет, арт пилон, аматоры)
1-ое место – Выприцкая Маша (6-7, спорт пилон, профи)
1-ое место – Неваленная Кира (Элит, пилон, 7-9)
1-ое место – Свинарец Никита (пилон, 5 лет)
1-ое место – Рукосуева Виктория (спорт пилон, 10-12, профи)
2-ое место – Шоренко Евгения (спорт пилон, 10-12, профи)
2-ое место – Бритикова Алеся (спорт пилон, профи)
2-ое место – Ткаченко Александра (арт пилон, 12-14, аматоры)
2-ое место – Шульженко Валерия (спорт пилон, 7-9, аматоры)
3-е место – Васильковсаая Ева (спорт пилон, 7-9, профи)
3-е место – Сидорова Виктория (спорт пилон, 10-12, элит)
3-е место – Водопьянова Марина (спорт пилон, 10-12, аматоры).
Прекрасно выступила и Соколовская Дарья, которая стала 4-й в своей категории.
Подготовили спортсменок тренеры Дубровная М., Котова А., Дамова Ю., методист Бондаренко К.
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