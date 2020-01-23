Волонтеры из Европы занялись сохранением еврейского кладбища на Сумщине В рамках инициативы сохранения еврейских захоронений Украины европейского проекта ESJF, прошла встреча с мэром города Глухов Мишелем Терещенко.

Он рассказал волонтерам, что хотел бы сберечь местное еврейское кладбище.

На встрече они обсудили, как можно будет оградить захоронения. Также в планах создать 3D-модель кладбища в Глухове.

Сотрудники проекта ESJF занимаются сохранением еврейских кладбищ в странах на территории географической Европы. Они ограждают территории захоронений заборами, а также добавляют их на карты.

На данный момент проект работает в шести странах: Словакии, Молдове, Украине, Греции, Литве и Беларуси, пишет jewishnews.com.ua.