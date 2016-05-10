В Сумах будут рисовать дорожную разметку качественной краской?

Он поднял этот вопрос сегодня, 24 февраля, на аппаратном совещании.
- Давайте мы остановим эту тенденцию закупки краски, которую вы наносите пешеходные переходы, - обратился мэр к подчиненным. – Мы уде в этом году остановим эту позорную тенденцию, что мы каждый год закупаем краску. Нужно закупить качественную краску, нанести пешеходные переходы, и они на протяжении –зимнего периода не исчезают. Это минимум. А максимум мы делаем с вами проекты пешеходных переходов, возможно, где-то с поднятыми поверхностями. Но главное, чтобы краска не исчезала в зимний период.
Что интересно, директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера на прошлой неделе направлял письмо на имя мэра, в котором просил заменить краску на холодный пластик, чтобы разметка оставалась минимум три года. Письмо он выкладывал в Фейсбуке. Похоже. Мэр еще не прочитал его послание.
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