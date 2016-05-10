В Сумах будут рисовать дорожную разметку качественной краской? Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение использовать для нанесения разметки на дорогах города качественную краску.

Он поднял этот вопрос сегодня, 24 февраля, на аппаратном совещании.

- Давайте мы остановим эту тенденцию закупки краски, которую вы наносите пешеходные переходы, - обратился мэр к подчиненным. – Мы уде в этом году остановим эту позорную тенденцию, что мы каждый год закупаем краску. Нужно закупить качественную краску, нанести пешеходные переходы, и они на протяжении –зимнего периода не исчезают. Это минимум. А максимум мы делаем с вами проекты пешеходных переходов, возможно, где-то с поднятыми поверхностями. Но главное, чтобы краска не исчезала в зимний период.

Что интересно, директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера на прошлой неделе направлял письмо на имя мэра, в котором просил заменить краску на холодный пластик, чтобы разметка оставалась минимум три года. Письмо он выкладывал в Фейсбуке. Похоже. Мэр еще не прочитал его послание.